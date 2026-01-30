«Кирпичи», «Воробьишко» и «Убежище»

В Челябинске на предстоящей неделе пройдут концерты групп «Кирпичи», «Потомучто», а также симфонических оркестров, которые исполнят песни Sting и Валерия Ободзинского. В театрах представят спектакли «Воробьишко», «Журавль и цапля» и «Синее чудовище». На выставках челябинцев познакомят с историей калинского литья, а в кинотеатрах получится посмотреть фильм «Кит-убийца» и «Убежище».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа «Кирпичи»

Фото: Кирилл Беляев, Коммерсантъ Группа «Кирпичи»

Фото: Кирилл Беляев, Коммерсантъ

Концерты

В зале камерной и органной музыки «Родина» 31 января состоится концерт «Мастер и мандолина». Это музыкально-драматическая программа для мандолины, актера и органа, в которую вошло произведение Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», тексты Антона Чехова, композиции Иоганна Себастьяна Баха, Доменико Циполи, Антонио Вивальди, Александра Чайковского и многих других. Перед зрителями будут выступать московские артисты — Петр Татарицкий, Алина Илясова и Евгения Кривицкая. Стоимость билета от 800 до 1,4 тыс. руб. 6+

В клубе Ozz 1 февраля состоится концерт московской панк-рок-группы «Потомучто». Она была образована вокалистом группы Znaki Алексеем Юзленко. По словам организаторов, «Потому что» — это коллектив, который играет «песни, написанные на обычном, человеческом языке, на котором говорят обычные люди на кухнях, на улицах, без телевизионных и радиоформатов». Стоимость билета от 2 тыс. до 3,5 тыс. руб. 18+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зал камерной и органной музыки «Родина»

Фото: Ирина Созыкова, Коммерсантъ Зал камерной и органной музыки «Родина»

Фото: Ирина Созыкова, Коммерсантъ

В концертном зале имени Прокофьева 2 февраля пройдет концерт «Ободзинский». В нем примет участие золотой тенор России Евгений Южин и Уральский духовой оркестр. Программа выступления включает песни, которые исполнял советский и российский эстрадный певец Валерий Ободзинский — «Эти глаза напротив», «Небо мое», «Запоздалая любовь», «Карнавал», «Неотправленное письмо» и многие другие. Стоимость билета 1,5 тыс. руб. 6+

В пабе The Бочка 5 февраля пройдет концерт группы «Кирпичи» в рамках тура «И снова с вами». По словам организаторов, репертуар выступления будет непредсказуемым, однако не обойдется без хитов «Джедаи», «Плюю я», «Данила блюз» и других полюбившихся фанатам треков. Стоимость билета от 2 тыс. до 3,5 тыс. руб. 16+

В концертном зале имени Прокофьева 5 февраля выступит оркестр Cagmo с программой «Симфония Sting при свечах». В исполнении саксофона, акустической гитары и струнного оркестра с перкуссией гости концерта услышал известные песни исполнителя Sting — Shape Of My Heart, Englishman In New York, Desert Rose, A Thousand Years, Russians, The End Of The Game и многие другие. Выступление пройдет в сопровождении свечей. Стоимость билета от 2,8 тыс. до 5,7 тыс. руб. 6+

Спектакли

В театре кукол имени Вольховского 31 января курганский театр кукол «Гулливер» представит спектакль по мотивам сказки «Журавль и цапля». «История одинокого влюбленного художника, который приоткрывает тайны своего внутреннего мира и рассказывает зрителям о том, как он сумел обрести счастье»,— отмечено в аннотации к спектаклю. Стоимость билета от 300 до 1,2 тыс. руб. 6+

Завершая гастроли в Челябинске, 1 февраля курганский театр кукол «Гулливер» также покажет последний спектакль «Воробьишко» про одноименному произведению Максима Горького. Это история про крохотного воробья Пудика, мечтающего о большом полете. Стоимость билета 900-1000 руб. 6+

В Камерном театре 4 и 5 февраля продолжат показ нового спектакля «Синее чудовище» по пьесе Карло Гоцци. По сюжету грузинская принцесса Дардане и принц Таэр становятся жертвами злого духа Дзелу. Он превращает Таэра в синее чудовище запрещает открывать свое имя. Дардане должна полюбить своего избранника в обличии синего чудовища, иначе он погибнет. Стоимость билета от 800 до 3 тыс. руб. 16+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Каслинское литье

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Каслинское литье

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Выставки

С 3 февраля в историческом музее Южного Урала откроется выставка «Россия не продается», приуроченная к 130-летию со дня создания скульптором Николаем Лаверецким скульптуры «Россия». В свое время она прославила искусство каслинского литья и мастерство уральских литейщиков. На выставке представят предметы и архивные фотографии Каслинского историко-художественного музея, редкие дореволюционные работы, произведения советского периода, инструменты и многие другие экспонаты, посвящающие в историю и тонкости каслинского литья. Экспозиция будет работать до 12 июля 2026 года. Стоимость билета от 100 до 400 руб. 0+

Кино

В кинотеатрах Челябинска с 5 февраля появится фильм «Кит-убийца» от создателей кинокартины «Вышка». Две подруги прилетают в Таиланд на отдых и решают посмотреть тайные места побережья, куда не добираются туристы. В уединенной лагуне на них нападает косатка, которая выбралась из заточения и намерена отомстить за годы неволи. Главные роли сыграли Вирджиния Гарднер и Мелани Джарнсон. 18+

В челябинских кинотеатрах с 5 февраля также можно посмотреть фильм «Убежище» в Джейсоном Стэтхэмом в главной роли. Жизнь островитянина-одиночки резко меняется после спасения девочки во время шторма. Ребенок оказывается мишенью, и прошлое, которое долгое время пытался забыть затворник, настигает его. Теперь героям необходимо сбежать с острова, преодолевая стихию и угрозы. 18+

Ольга Воробьева