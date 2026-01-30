Бывшему технику Института ядерной физики Петербурга дали 7 лет за фейки об армии

Гатчинский городской суд Ленинградской области приговорил бывшего сотрудника Петербургского института ядерной физики Дмитрия Богмута к семи годам колонии общего режима. Его признали виновным в распространении ложной информации о Вооруженных силах России. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Осужденному запрещено на четыре года заниматься деятельностью, связанной с публикацией материалов в интернете. Суд установил, что 51–летний Дмитрий Богмут с марта по июнь 2023 года публиковал в интернете фейки о действиях российской армии во время СВО.

В публикациях Дмитрий Богмут обвинял Вооруженные силы в преступных действиях, в том числе в убийстве мирных жителей, утверждается в заявлении. Он выражал поддержку ВСУ, негативно оценивал военное руководство и «публиковал ссылки на видеоролики, дискредитирующие ВС РФ», считает суд.

«Например, фигурант опубликовал видео "Атака на Павлоград, как Путин готовится к оборонительной войне и подрывает боеспособность армии РФ". Данная запись, согласно экспертизе, содержит недостоверную информацию о целях и ходе СВО»,— утверждал Октябрьский районный суд в апреле 2024 года. Тогда Дмитрий Богмут был задержан.