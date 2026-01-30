В Татарстане в нормативном состоянии находятся 65,7% трамваев
Нормативное состояние трамвайного парка в Татарстане составляет 65,7%, тогда как троллейбусного — 99,4%. Об этом на итоговой коллегии Минтранса республики сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.
Фото: Пресс-служба МУП «Метроэлектротранс»
По его словам, в Татарстане эксплуатирутся 253 трамвая, из которых 83 работают более 30 лет. К 2030 году планируется обновить 86 единиц.
Господин Ханифов также сообщил, что в 2025 году на субсидирование сельских маршрутов направлено 290,9 млн руб., еще 469 млн руб. предусмотрено на софинансирование лизинговых платежей при обновлении транспорта.