В Ульяновской области в связи с метелью ввели временное ограничение на дорогах

В Ульяновской области в связи с неблагоприятными погодными условиями введены временные ограничения на дорогах, сообщило в пятницу региональное министерство транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Как отмечает ведомство, в связи с неблагоприятными погодно-климатическими условиями (снег, метель, ограниченная видимость) и в целях обеспечения безопасности дорожного движения в пятницу, 30 января, с 17:30 вводится временное ограничение движения автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки и грузовых транспортных средств на региональных и межмуниципальных автомобильных дорогах Ульяновской области.

Региональное ГУ МЧС также сообщило, что в период с 16 часов 30 января с сохранением 31 января местами на территории Ульяновской области ожидаются очень сильный снег, снежные заносы. Ранее, исходя из прогноза ульяновского гидрометцентра, ГУ МЧС объявляло на 30 января желтый уровень опасности в связи с ожидающимися снегопадами и метелью, мокрым снегом.

Андрей Васильев, Ульяновск