В Волгоградской области завершили расследование против 18-летнего дроппера

Волгоградская прокуратура завершила работу над уголовным делом в отношении дроппера — 18-летнего жителя города Шахты Ростовской области. Юношу обвиняют в незаконных банковских операциях (ч. 3 ст. 187 УК РФ), сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Счет использовался злоумышленниками для снятия средств, похищенных у граждан

Фото: Нина Шевченко Счет использовался злоумышленниками для снятия средств, похищенных у граждан

Фото: Нина Шевченко

По версии следствия, в сентябре 2025 года молодой человек, стремясь к личной выгоде, передал свою банковскую карту знакомому и сказал ему логин и пароль от личного кабинета в приложении банка. В дальнейшем этот счет использовался злоумышленниками для снятия средств, похищенных у граждан обманным путем.

Расследование вело СГ ОМВД России по Даниловскому району. Прокуратура, проверив собранные доказательства, сочла их достаточными для утверждения обвинительного заключения.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено мировому судье судебного участка №1 Пролетарского судебного района Ростова-на-Дону. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

Нина Шевченко