Число иностранных гостей в Удмуртии увеличилось в 2025 году в четыре раза

1,9 млн туристов и экскурсантов составил турпоток Удмуртии в 2025 году. Это на 11% больше, чем в 2024-м. Компании туристической отрасли оказали услуг на 6,4 млрд руб. Об этом на коллегии регионального минтуризма рассказал председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов, пишет пресс-служба кабмина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Настоящий прорыв произошел в сфере экспорта туристических услуг. В 2025 году в Удмуртии побывало 90 тыс. иностранных гостей. Это в четыре раза больше, чем в 2024-м. Лидерами по количеству туристов, посетивших Удмуртию, стали Казахстан, Беларусь, Китай и Узбекистан»,— говорится в сообщении.

Количество отелей и баз отдыха в Удмуртии за указанный период увеличилось с 215 до 258 единиц. Этот прирост в минтуризма объяснили федеральной реформой по коллективным средствам размещения и переводом в правовое поле туристических компаний, работавших в «серой» зоне. Сейчас в регионе работает 27 туроператоров.

В 2025 году в Удмуртии реализовали проект ретропоезд «Чайковский экспресс», он вошел в тройку лучших турмаршрутов России по версии Русского географического общества. За год на нем совершили поездку 6,7 тыс. человек. Доходы малого и среднего бизнеса, чьи услуги включены в маршрут, составили 38,6 млн руб.

В рамках развития проекта «Чайковский экспресс» РЖД выделила 20 млн руб. для ремонта перрона в Воткинске. В 2026 году запустится новый маршрут по направлению в Сарапул — «Купеческий экспресс». Первые рейсы состоятся в феврале.

«Инфраструктура и туристические продукты Удмуртии сегодня позволяют выстроить насыщенный маршрут на 2-3 дня с постоянной сменой впечатлений, качественным сервисом»,— резюмировала министр по туризму Удмуртии Юлия Бадаш.