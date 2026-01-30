Рынки США отреагировали сдержанно на выдвижение Уорша во главу ФРС

Фьючерсы на ключевые фондовые индексы США отыграли часть падения после выдвижения президентом Дональдом Трампом Кевина Уорша на пост главы Федеральной резервной системы, сообщает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jeenah Moon / Reuters Фото: Jeenah Moon / Reuters

Реакция рынков осталась сдержанной. Господина Уорша считают умеренной фигурой, выступающей за более низкие процентные ставки, но осторожной в отношении масштабного монетарного стимулирования. По оценке главы глобальной стратегии Brown Brothers Harriman Элиаса Хаддада, влияние номинации на доллар и фондовые рынки носит нейтральный характер, хотя возможное сокращение баланса ФРС способно лишить рынки одного из факторов роста.

По состоянию на утро по времени Восточного побережья фьючерсы на Dow Jones снижались на 0,26%, на S&P 500 — на 0,32%, на Nasdaq 100 — на 0,46%. Индекс волатильности VIX находился вблизи минимумов сессии — около 17,8 пункта. Накануне Nasdaq в ходе торгов терял более 2%, но завершил день снижением на 0,7%, тогда как S&P 500 закрылся в минусе на 0,1%.

На валютном и сырьевом рынках реакция оказалась более заметной, писала Financial Times. Доллар укрепился на 0,2% к корзине валют, тогда как драгоценные металлы резко подешевели: золото снизилось почти на 5% до $5140 за тройскую унцию, серебро — на 11% до $103,24 за унцию.