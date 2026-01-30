Учителя в Уфе подозревают в избиении ученика ремнем

В Уфе прокуратура проводит проверку по видеоматериалу, на котором, по предварительной информации, учитель труда допустил «неприемлемые методы воспитания» в отношении ученика седьмого класса лицея в Демском районе Уфы. Надзорное ведомство «даст оценку действиям должностных лиц учебного учреждения и самого учителя», отмечает пресс-служба прокуратуры.

Как сообщает Telegram-канал Ufa.rb, в лицее №161 учитель труда избил семиклассника ремнем и пнул его за то, что тот нецензурно выражался и мешал вести урок.

Майя Иванова