Суд частично удовлетворил иск об изъятии имущества у экс-главы ГАИ Челябинска

Центральный районный суд Челябинска частично удовлетворил иск прокуратуры региона об обращении в доход государства имущества бывшего начальника Госавтоинспекции города Александра Гайде. Решение вынесено 30 января. Информация об этом опубликована на сайте суда.

Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. В какой именно части удовлетворены исковые требования, не уточняется.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, иск прокуратуры Челябинской области к Александру Гайде поступил в суд в июне 2025 года. Кроме экс-начальника ГАИ города ответчиками являлись его отец Владимир Гайде и дочь Виктория Гайде. Надзорное ведомство просило обратить в доход государства коттедж, земельный участок, несколько автомобилей, а также 3,5 млн руб. на счетах ответчиков. Основанием для иска стали неподтвержденные доходы Александра Гайде, на которые он в том числе приобрел недвижимость и транспортные средства. Спорное имущество арестовали. Предварительное заседание по иску откладывали и переносили три раза. Рассмотрение дела началось в ноябре прошлого года.

В мае 2025 года Александра Гайде, возглавлявшего ГАИ города в 2022-2024 годах, задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области по делу о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в 2018–2023 годах Александр Гайде получил от совладельца ООО «Капиталстрой» Ромика Варданяна автомобили Volvo S80 и Toyota Camry, стройматериалы и бытовую технику. Взамен полицейский покрывал подрядчика и игнорировал нарушения с его стороны при эксплуатации грузовиков, считает следствие.