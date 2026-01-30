В Дагестан пытались ввезти 130 кг марихуаны под видом укропа

Специалисты Россельхознадзора предотвратили ввоз 129 кг наркотика, похожего на марихуану, в Дагестан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Растительное вещество» пытались замаскировать под укроп и расположили на дне коробок с настоящей зеленью. Проведен досмотр всей привезенной из-за рубежа продукции.

Пакеты с наркотиком опечатаны и изъяты правоохранительными органами. Их отправили на экспертизу. Информация об обнаруженном веществе направлена в УФСБ по Дагестану.