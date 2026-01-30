Нижегородский ритейлер вошел в топ рейтинга работодателей hh.ru

Компании нижегородской группы «Сладкая жизнь» вошли в рейтинг лучших работодателей 2025 года, составленный рекрутинговой платформой hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Сама группа стала вторым крупнейшим работодателем в сфере ритейла в России и первым в Нижегородской области. Компания «Спар Миддл Волга», оператор торговой сети супермаркетов Spar и Eurospar, заняла 39-е место в списке из 169 крупнейших компаний с численностью сотрудников более 5 тыс. человек.

«Сладкая жизнь плюс», управляющая сетью дискаунтеров Smart и франчайзинговыми магазинами «Авокадо», вошла в сотню крупнейших работодателей и заняла 77-е место. А дистрибуционная компания «Свит Лайф Фудсервис» заняла 311-е место в списке из 426 лидеров в категории крупных компаний со штатом от 1 тыс. до 5 тыс. сотрудников.

В ГК «Сладкая жизнь» всего работают более 25 тыс. сотрудников. Оборот группы по итогам 2025 года — более 400 млрд руб.

В исследовании hh.ru приняли участие почти 1,8 тыс. компаний разных отраслей из 69 регионов. Из Нижегородской области в рейтинг попали 57 компаний: пять в категории крупнейших работодателей, девять — крупных, 24 — средних, 19 — небольших.

Людмила Аристова