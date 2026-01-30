Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, какие положения содержались в книге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Гронский Фото: Дмитрий Гронский

Как только кончились зимние каникулы, российские автомобилисты в очередной раз грустно вздохнули, почитав про разные изменения, касающиеся их жизни: штрафы стали строже, а ставки, налоги и сборы — выше. Но мне тут в руки попалась книжка «Автомобильный справочник», выпущенная в 1926 году. И поверьте мне на слово, нынешнее законодательство не такое уж и строгое по сравнению с тем, с чем сталкивались водители ровно 100 лет назад.

Вот, например, пункт 10 из этих правил. Окажись он в современных ПДД, наверняка вызвал бы бурю негодования в соцсетях. «Незанятые легковые машины и мотоциклеты по требованию милиции обязаны возить: а) поднятых на улицах заболевших, ушибленных, находящихся в бесчувственном состоянии, скоропостижно умерших и б) милиционеров, преследующих лиц, укрывающихся от них», то есть вы понимаете: одно дело — поучаствовать в погоне, другое — отвезти в своей машине или мотоцикле мертвеца, поднятого с мостовой.

Теперь про скорость. Для легковых машин она в Москве была ограничена 21 км/ч, а для грузовых и вовсе 13 км/м, но это на обычной улице. По мостам грузовикам запрещалось ехать быстрее 5 км/ч, а также заезжать на эстакаду, если на ней находился трамвай. Скорость тогда, вероятно, определяли на глазок, потому что камер на столбах не висело. Теперь о штрафах. Если у водителя не оказывалось наличности, то его конвоировали в отделение милиции, где при составлении протокола об административном нарушении размер штрафа увеличивался пятикратно. То есть было рубль, а стало пять. Это вам не сегодняшняя 25-процентная скидка при оплате штрафа в течение 30 дней.

Впрочем, строго относились в ту пору и к пешеходам. Последним, например, не только запрещалось на мостовой «колоть дрова» или «играть в мячи», но и носить «непокрытые зеркала». Вампиры, о которых вы, конечно же, подумали в первую очередь и которые не отражаются в зеркалах, потому что амальгама содержит серебро, тут ни при чем. Вероятно, свет фар, отраженный зеркалом, мог дезориентировать водителя, который мог его принять за встречный транспорт.

Дмитрий Гронский