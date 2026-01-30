Трое жителей Оренбуржья признаны виновными в хищении свыше 22 тонн семян подсолнечника

Сакмарский районный суд признал виновными трех жителей Оренбуржья по ч. 2 и 3 ст. 158 УК РФ (кража), сообщает прокуратура региона.

Осенью 2025 года подсудимые похитили свыше 22 тонн семян подсолнечника с поля с помощью зерноуборочного комбайна. Продукцию загрузили в автомобиль «КамАЗ», который принадлежит одному из фигурантов. Затем сельхозпродукцию переместили в складское помещение.

В рамках расследования похищенное вернули владельцу. Суд назначил подсудимым наказание в виде штрафа на сумму от 70 тыс. до 200 тыс. руб. В доход государства обращен грузовой автомобиль, использованный при совершении преступления.

Руфия Кутляева