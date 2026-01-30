Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Путин ратифицировал соглашение с Минском о защите граждан от преследования извне

Россия ратифицировала соглашение с Белоруссией о защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции. Закон подписал президент России Владимир Путин.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В документе описана процедура запроса других стран в отношении защищаемых граждан. Перечислены следующие основания для отказа:

  • гражданин может быть подвергнут пыткам или другим видам «жестокого, бесчеловечного либо унижающего достоинство обращения или наказания»;
  • запрос связан с преследованием за политическое преступление;
  • запрос носит политический или дискриминационный характер.

Документ был подписан 13 марта на встрече Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москве. Инициатором заключения соглашения стала российская сторона.

