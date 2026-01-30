Путин ратифицировал соглашение с Минском о защите граждан от преследования извне

Россия ратифицировала соглашение с Белоруссией о защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции. Закон подписал президент России Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

В документе описана процедура запроса других стран в отношении защищаемых граждан. Перечислены следующие основания для отказа:

гражданин может быть подвергнут пыткам или другим видам «жестокого, бесчеловечного либо унижающего достоинство обращения или наказания»;

запрос связан с преследованием за политическое преступление;

запрос носит политический или дискриминационный характер.

Документ был подписан 13 марта на встрече Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москве. Инициатором заключения соглашения стала российская сторона.