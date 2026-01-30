Парковаться научили

Летом 2025 года исторический центр Уфы стал «единым платным парковочным пространством». Проект по внедрению платных парковок, о котором уфимские власти говорили еще во времена Ирека Ялалова, наконец, воплотился в жизнь.



О создании в Уфе платных парковок впервые заговорили еще в 2015 году, а через три года депутаты горсовета даже утвердили положение, регламентирующее порядок их создания и использования. Три года спустя на реализацию проекта нашелся инвестор — компания «Сити Р», которая предложила вложить в уфимский паркинг более 1,5 млрд руб. В рамках концессии на 25 лет «Сити Р» готова была организовать 11 тыс. парковочных мест. Проект, однако, реализовать не удалось. Сначала УФАС по Башкирии запретило мэрии подписывать с «Сити Р» соглашение, затем Ирек Ялалов, возглавлявший тогда городскую администрацию, ушел в отставку, а через несколько месяцев горсовет и вовсе решил изменить правила и разрешил заниматься созданием платных парковок только муниципальным или казенным предприятиям.

Официальным стартом работы платных парковок в Уфе стало 27 июня 2025 года. Оператором парковочного пространства выступило муниципальное бюджетное учреждение «По благоустройству и содержанию автопарковочных мест» Уфы, а администратором доходов — МКУ «Уфагортранс». Программное обеспечение предоставляет структура «Росатома» — компания «Смарт Сити». При этом переход на полностью автоматическую работу системы управления платными парковками в городе завершился лишь в середине января, через полгода после запуска проекта. Как отмечают в администрации города, с 16 января 2026 года система сама проверяет оплату, передает данные в базы МВД, ФССП и другие госорганы.

Как сообщили «Ъ» в уфимском Управлении транспорта и связи, на запуск проекта из городского бюджета было выделено около 48 млн руб. При этом на «часть мероприятий» деньги выделялись за счет внебюджетных источников. Как именно распределено финансирование, не уточнили. Ранее в мэрии отмечали, что в позитивном сценарии развития объем инвестиций должен окупиться за полтора-два года.

Сегодня в Уфе действует 1188 платных парковочных мест на девяти улицах в историческом центре: Карла Маркса, Чернышевского, Коммунистической, Ленина, Кирова, Пушкина, Мустая Карима. Октябрьской революции и Достоевского. В конце декабря, подводя итоги работы парковок в 2025 году, в мэрии отмечали, что за шесть месяцев года в системе зарегистрировались 114 тыс. человек, а воспользовались платной парковкой хотя бы раз — 96 тыс.

Стоимость часа парковки составляет 40 руб., за первые 20 минут оплата не взымается, возле социальных учреждений бесплатно можно стоять первый час. Бесплатно пользоваться парковочными карманами также можно в выходные и с 21:00 до 7:00 по будням. Право на бесплатное пользование парковочными местами имеют инвалиды 1, 2 и 3 групп, ветераны ВОВ и боевых действий, один из родителей или опекунов в многодетной семье, а также законные представители детей инвалидов. Парковаться без оплаты также могут владельцы электромобилей. При этом для юридических лиц правила пользования и оплаты парковки не отличаются: оплачивать стоянку нужно в любом случае, иначе — штраф.

За неоплаченную стоянку предполагается штрафовать водителей на 1,5 тыс. руб. Соответствующие поправки в региональный КоАП Курултай Башкири принял в мае, за месяц до запуска проекта. За полгода работы проекта вынесено более 6 тыс. постановлений об административном правонарушении. «На сегодняшний день 4122 из них на общую сумму свыше 6 млн руб. уже оплачены нарушителями»,— сообщили в Управления транспорта.

В мэрии не однократно подчеркивали, что в Уфе одна из самых низких цен на платную стоянку, дешевле можно запарковаться только в Белгороде или Чебоксарах, где час обходится в 20-30 руб. Однако столь демократичный ценник может быть скорректирован в большую сторону, поскольку, как отмечают уфимские власти, на отдельных участках улиц фиксируется стабильно высокая нагрузка.

По итогам первых шести месяцев работы платные парковки принесли в бюджет Уфы 23,8 млн руб.

«Всего за первое полугодие функционирования в зоне платной парковки совершено около 885 тыс. оплат. С момента запуска проекта уфимцы активно вносят и авансовые платежи, их общая сумма на данный момент составляет около 5,4 млн руб.»,— сообщили «Ъ» в транспортном управлении мэрии.

Для удобства юридических лиц в 2026 году городские власти планируют внедрить модуль «Личный кабинет юридического лица». «С помощью личного кабинета юридическим лицам будет проще вести аналитику средств, затраченных на оплату парковки водителями. Кроме того, оплата в таком случае будет осуществляться с корпоративного счета организации всеми, занесенными в систему пользователями»,— пояснили в администрации.

В ряде регионов — например, в Ставропольском и Красноярском краях, в Вологодской области — для юридических и физических лиц действуют разные условия. Увеличить штрафы для юридических лиц за неоплату парковки более чем в пять раз намерены и власти Московской области. В Уфе, по данным «Ъ», такие меры, по крайней мере, пока не планируются.

Также в этом году планируется организовать новые парковочные слоты. Соответствующее решение уже принято Межведомственной городской комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщили в управлении транспорта.

«Несмотря на достигнутый эффект от реализации проекта, на отдельных участках наблюдается высокая загруженность и дефицит парковочных мест, что свидетельствует о необходимости дальнейшего расширения платных парковок. В рамках расширения в 2026 году в действующую зону будут включены улицы Гоголя, Карла Маркса, Театральная, Мустая Карима, Ленина, Крупской, Цюрупы, Заки Валиди, Свердлова, Кирова, Достоевского, Революционная, Ивана Якутова, Краснодонская. В рамках второго этапа реализации проекта планируется ввести дополнительно 2 206 платных машино-мест», — говорится в ответе на запрос «Ъ».

По словам исполнительного директора юридической компании «Эко Партнер» Ренаты Самойловой, «российский опыт организации платных парковок носит противоречивый характер». «Правовая составляющая этого вопроса достаточно регламентирована федеральным законодательством, но все же, более успешен опыт в городах, где прислушиваются к мнению горожан, проживающих в районах, где организованы платные парковки,— отмечает эксперт. — Что же касается повышения штрафов, власти думают, что это приведет к большему количеству оплат, но это приведет к большему количеству обжалований».

Госпожа Самойлова привела в пример Санкт-Петербург. Там местные жители в прошлом году подали в городские суды 1,7 тыс. заявлений об оспаривании штрафа за неоплату парковки. Это на 52% больше, чем в 2024 году (1,1 тыс.).

«В условиях периодического ограничения мобильной и интернет-связи данные меры создадут больше проблем, нежели эффекта. Вне зависимости от того, кто владеет транспортом, — физическое или юридическое лицо — транспорт свой функционал сохраняет и не изменяет сути правонарушения, однако, повсеместно в регионах имеется разделение на “физиков” и “юриков”»,— пояснила юрист.

Елена Чиркова