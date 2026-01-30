Годовая инфляция в нижегородской промышленности составила 5,7%

Индекс цен производителей промышленных товаров и услуг в Нижегородской области в декабре 2025 года составил 5,7% к декабрю 2024 года, следует из материалов Нижегородстата. В сравнении с ноябрем прошлого года показатель составил 0,8%.

Наибольший рост цен зафиксирован в производстве напитков (20,6%), металлургии (17,4%), коммунальной сфере (11,8% – 15,2%). Снижение цен наблюдалось в нефтехимии, химпроизводстве, пищепроме, производстве электрооборудования и бумаги.

Как писал «Ъ-Приволжье», инфляция в нижегородской промышленности в условиях жесткой денежно-кредитной политики ЦБ поэтапно замедлялась весь 2025 год, индекс промышленного производства к концу года был околонулевым.

Владимир Зубарев