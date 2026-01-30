Израиль 1 февраля откроет КПП «Рафах» для ограниченного движения

Контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе сектора Газа с Египтом откроется 1 февраля. Об этом сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) в Х.

Открытие погранперехода предусмотрено соглашением о прекращении огня и решением политического руководства Израиля. Движение через КПП будет разрешено в обоих направлениях исключительно для «ограниченного перемещения людей».

Пропуск в сектор Газа и выезд из него будут осуществляться в координации с Египтом после предварительной проверки службами безопасности Израиля и под надзором миссии Европейского союза. Дополнительные процедуры идентификации и контроля предусмотрены в специально отведенном коридоре, находящемся в ведении оборонного ведомства в зоне ответственности Армии обороны Израиля.

Въезд в Газу разрешат только местным жителям, покинувшим анклав во время боевых действий, и исключительно при наличии предварительного разрешения Израиля. КПП «Рафах» остается ключевым каналом связи сектора Газа с внешним миром и одним из элементов договоренностей между Израилем и движением «Хамас».