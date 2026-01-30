ИИ улучшит выявление рака груди

Шведские ученые пришли к выводу, что использование искусственного интеллекта (ИИ) при скрининге для выявления рака молочной железы может снизить вероятность позднего диагностирования этого заболевания на 12%. Ученые из Лундского университета и университетской больницы Сконе опубликовали исследование об этом в медицинском журнале The Lancet.

В исследовании приняли участие 100 тыс. женщин, проходивших маммографический скрининг. Часть снимков, как обычно, изучали два рентгенолога, а часть дополнительно исследовалась с помощью ИИ. Исследования проводились с апреля 2021 по декабрь 2022 года. В годы, последовавшие за этим скринингом, рак груди был выявлен у 1,55 женщины на 1 тыс. из группы, где использовался ИИ, против 1,76 на 1 тыс. из контрольной группы. Ученые пришли к выводу, что изучение снимков с помощью ИИ позволяло раньше диагностировать рак груди и снизить число случаев более поздней диагностики на 12%.

По словам рентгенолога-маммолога из Лундского университета Кристины Ланг, маммография с применением ИИ позволяет диагностировать рак груди на более ранних стадиях, в том числе его агрессивные подтипы, а также снизить нагрузку на рентгенологов. При этом, по ее мнению, инструменты ИИ при скрининге нужно внедрять осторожно, постоянно проверяя их эффективность и не полагаясь только на них.

Яна Рождественская