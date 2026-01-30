За экстремистскую символику суд приговорил ульяновца к принудительным работам

В пятницу Ульяновский областной суд вынес приговор по уголовному делу жителя Ульяновска 62-летнего Дмитрия Ивановского, обвиняемого в распространении в интернете экстремистской символики, осквернении символов воинской славы и публичном оскорблении памяти защитников Отечества (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ, до пяти лет лишения свободы), сообщила прокуратура Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отмечает ведомство, следствием установлено, что в День Победы, 9 мая 2023 года, 62-летний Дмитрий Ивановский разместил на своей странице в соцсети сопровожденный соответствующим текстом графический файл с изображением нацистской свастики поверх символа воинской славы России — Георгиевской ленты, с фотографией власовца, служившего в войсках «Ваффен-СС», имеющего на форме герб нацистской Германии.

В ходе следствия обвиняемый признал вину в полном объеме. Следствию пояснял, что «не подумал», размещая нацистскую символику.

Суд согласился с позицией обвинения и приговорил Дмитрия Ивановского к двум годам принудительных работ с удержанием 10 % заработанного в доход государства и с лишением на три года права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и размещением материалов в интернете.

Андрей Васильев, Ульяновск