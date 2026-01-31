Экс-оператор Кунгурской пещеры оспаривает претензии министра природных ресурсов в апелляции

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без движения жалобу ООО «Сталагмит-Экскурс» на решение по спору общества с министром природных ресурсов и экологии Пермского края Дмитрием Белановичем. По данным сайта «Электронное правосудие», заявление подано с нарушениями, которые предложено устранить в срок до 20 февраля.

В прошлом месяце Арбитражный суд Пермского края оставил без удовлетворения иск ООО «Сталагмит-Экскурс» к Дмитрию Белановичу о защите деловой репутации. Общество пыталось оспорить высказывания господина Белановича, озвученные в апреле 2025 года на комитете Совета Федерации. В частности, речь идет о словах о бесконтрольной эксплуатации, отсутствии плана мероприятий по поддержанию пещеры в естественном состоянии и создании незаконных туннелей внутри объекта. Как указано в решении, по мнению ответчика, требования истца — следствие ошибочного толкования его доклада, который не имел целью причинения ущерба репутации. При этом сведения о конструктивных изменениях в Кунгурской ледяной пещере высказаны на основе результатов надзорных мероприятий, выполненных в 2024 году.

ООО «Сталагмит-Экскурс» — оператор Кунгурской ледяной пещеры — перестало проводить экскурсии в пещере с июня 2025 года. Компания не смогла оспорить законность проведения проверки исполнения природоохранного законодательства. Результаты проверки краевого минприроды, выявившего нарушения содержания ООПТ «Ледяная гора», стали одной из причин для лишения ООО «Сталагмит-Экскурс» бессрочной лицензии на проведение экскурсионной деятельности в мае 2025 года.