В Оренбурге суд вновь приостановил работу канатной дороги через Урал
Центральный районный суд Оренбурга на 90 суток приостановил работу канатной дороги через Урал. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Эксплуатация объекта была приостановлена в 2024 году в связи с нарушениями требования промышленной безопасности. Ранее объект работал с перебоями. В декабре 2024 года распоряжением городского департамента имущественных и жилищных отношений право эксплуатации подвесной канатной дороги передано МКУ «БиОз», в результате чего обязанность по устранению нарушений также перешла к данной организации.
После майской проверки выяснилось, что ранее выявленные нарушения так и не были устранены, и объект все еще создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей при эксплуатации. В частности, не была проведена экспертиза промышленной безопасности по истечении срока службы канатной дороги, не обеспечена укомплектованность штаба работников, не назначено лицо, ответственное за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности.