В Оренбурге суд вновь приостановил работу канатной дороги через Урал

Центральный районный суд Оренбурга на 90 суток приостановил работу канатной дороги через Урал. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Эксплуатация объекта была приостановлена в 2024 году в связи с нарушениями требования промышленной безопасности. Ранее объект работал с перебоями. В декабре 2024 года распоряжением городского департамента имущественных и жилищных отношений право эксплуатации подвесной канатной дороги передано МКУ «БиОз», в результате чего обязанность по устранению нарушений также перешла к данной организации.

После майской проверки выяснилось, что ранее выявленные нарушения так и не были устранены, и объект все еще создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей при эксплуатации. В частности, не была проведена экспертиза промышленной безопасности по истечении срока службы канатной дороги, не обеспечена укомплектованность штаба работников, не назначено лицо, ответственное за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности.

Андрей Сазонов