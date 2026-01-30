ПСБ и Белгородская область договорились о расширении сотрудничества

Председатель ПАО «Банк ПСБ» Петр Фрадков и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провели рабочую встречу в Москве, в ходе которой стороны наметили пути расширения сотрудничества. Ключевой темой переговоров стали программы поддержки участников специальной военной операции (СВО), включая инструменты для запуска бизнеса «с нуля».



«Мы продолжим поддерживать жителей и предприятия Белгородской области по уже работающим спецпрограммам, а также предложим новые инструменты, которые проработаем совместно с региональными властями. Наше партнерство будет направлено на взаимодействие с компаниями из различных отраслей города и области, на содействие малому и среднему бизнесу и на работу с населением, военнослужащими, участниками специальной военной операции, ветеранами боевых действий», — заявил Петр Фрадков.

Как отметил Вячеслав Гладков, поддержка участников специальной военной операции является одним из главных направлений работы правительства Белгородской области. «Мы делаем все возможное, чтобы помочь им вернуться к мирной жизни. Например, разрабатываем механизмы запуска бизнеса «с нуля», чтобы наши военнослужащие, вернувшись домой, вместе со своими семьями могли начать собственное дело. Это не только помощь пострадавшим от боевых действий, но и, что очень важно, создание возможностей для нового старта», — отметил губернатор, поблагодарив ПСБ «за сотрудничество и развитие взаимоотношений».

На встрече были рассмотрены действующие меры поддержки, а также специальные банковские продукты, предоставляющие льготные условия участникам СВО, членам их семей и военным пенсионерам для ведения предпринимательской деятельности.