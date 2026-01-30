Руководителей клининговой компании осудили за налоговое преступление

Мотовилихинский суд Перми признал виновными в уклонении от уплаты налогов руководителей ООО «Белоснежка» Юрия Старцева и Эльвиру Ожегову, назначив наказание в виде принудительных работ и штрафа. Об этом сообщает «РБК-Пермь».

Неуплату налогов выявила налоговая инспекция. Общество, используя дробление бизнеса, не платило налоги в полном объеме в период с января 2018-го по март 2021 года. Общая сумма задолженности перед государством составила 183 млн руб.

Суд приговорил господина Старцева к трем годам и шести месяцам принудительных работ в исправительном центре. Госпоже Ожеговой назначен уголовный штраф в размере 400 тыс. руб.

ООО «Белоснежка» действует с 2012 года и зарегистрировано в Перми. Компания работает в сфере клининговых услуг. С момента основания ее единственным директором и стопроцентным собственником является Юрий Старцев.