Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о брендах, где можно найти стильные и элегантные платья для девочек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Self-Portrait Фото: Self-Portrait

Когда мы говорим о правильных платьях для маленьких девочек, я не про «чудо в блестках и органзе», а про породистые вещи, будто это девочка с фотографии британской королевской семьи. Сразу вспоминаются usual suspects: Ralph Lauren с трикотажными платьями-поло и Burberry с разнообразными вариантами платьев в фирменную клетку. Но этим выбор не ограничивается: есть и менее очевидные бренды, в которых можно найти действительно классные детские платья.

Например, self-portrait — бренд, основанный в Лондоне в 2013 году выпускником Сент-Мартинс Ханом Чонгом. В детской линии у них есть платья из буклированной шерсти в духе Chanel, разнообразные модели без рукавов с четырьмя кармашками, а также очень красивое платье-поло из трикотажа в рубчик в недетском сочетании фиалкового с бордовым.

Еще один бренд — Reiss. Это марка с историей: бренд основан в 1971 году Дэвидом Рейссом и изначально специализировался на мужском костюме, так что крой тут на высоте. Детская линия у Reiss появилась только в 2021 году, и там есть лаконичные платья в мягкой, сдержанной цветовой гамме. Например, черные платья в рубчик с воротником и трикотажным ремешком в тон — из тех, которые хочется даже себе.

И еще один бренд, который стоит смотреть, — N°21 Kids. Детская линия бренда, созданного в 2010 году Алессандро дель Аква, — это больше про кэжуал и спорт-шик, при этом у них есть и элегантные платья — например, пыльно-розовые платья-кроше. А еще все эти бренды не стоят, как детский ультра-люкс типа Fendi за $1,5 тыс. за платье, и чаще всего находятся в диапазоне примерно $100–300.

Анна Минакова