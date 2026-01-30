В ВТБ сообщили, что заемщики с рыночной ипотекой стали чаще погашать ее досрочно

В 2025 году каждый пятый заемщик с рыночной ипотекой погасил ее досрочно. Об этом сообщили в пресс-службе банка ВТБ.

По данным кредитной организации, в 2024 году полностью погашен был лишь один из десяти оформленных договоров. Всего в 2025 году рыночную ипотеку в ВТБ оформили около 8,3 тыс. клиентов. Средний размер первоначального взноса превысил 50% (против 30% в 2023 году), а средний «чек» кредита за два года снизился примерно на 20% — до 3,3 млн руб.

В текущем году в банке ожидают повышения доступности рыночной ипотеки.

Евгений Чернов