В Уфе охранная компания выплатила долг по зарплате после проверки прокуратуры

Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы внесла представление руководителю частной охранной организации «Центр защиты» и возбудила в отношении него административное дело о невыплате в установленный срок заработной платы (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ).

Проверка установила, что за июнь – сентябрь 2025 года перед 53 работниками организации образовалась задолженность по зарплате в размере более 2,5 млн руб.

После вмешательства надзорного ведомства задолженность полностью погашена, отмечает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Майя Иванова