ЦБ обязал маркировать эмитентов с ограниченным раскрытием информации

Акции и облигации эмитентов, которые ограничивают раскрытие информации о своей деятельности, должны будут маркироваться биржами. Рейтинговые агентства должны будут присваивать таким эмитентам некредитные и кредитные рейтинги. Минюст России зарегистрировал соответствующее указание Банка России, сообщила пресс-служба регулятора.

Мера предназначена для осведомленности инвесторов о финансовом положении компании. Как отметили в ЦБ, из-за недостатка информации об эмитентах невозможно осуществлять мониторинг деятельности компании. Маркировке будут подлежать бумаги компаний, которые скрывают больше сведений, чем предусмотрено разрешающими подобную практику постановлениями правительства РФ (№ 1102 и № 1173).

ЦБ РФ также упрощает доступ к рынку для надежных компаний. Вместо прохождения процедуры маркировки эмитент может подтвердить свою надежность, получив кредитные рейтинги не менее чем у двух агентств, отметили в регуляторе. В этом случае маркировка проводиться не будет. Инвесторы смогут полагаться на данные от агентств, заверили в ЦБ. Для облигаций предназначены кредитные рейтинги, для акций — некредитные рейтинги.

На маркировку ценных бумаг эмитентов с недостаточным раскрытием, согласно указанию, биржам отводится 10 дней с момента, когда они узнали об ограничении раскрытия или об отсутствии рейтингов. За эти же 10 дней маркировка снимается, если компания возобновляет раскрытие в необходимом объеме или получает два рейтинга от агентств. Новые правила должны вступить в силу через 10 дней с момента публикации.