Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о том, почему ученые сомневаются в некоторых тезисах о вреде материала.

Взрывной рост исследований последних лет, посвященных микропластику, а главное — их результаты рисуют унылую картину будущего. Пластик находят везде: в океанах, на вершине Эвереста, в озере Байкал, и что самое пугающее — в нашем теле, включая мозг. Чувство вины грозит перерасти в паранойю. Однако в новой статье британская The Guardian спешит ее развеять. Химики и экологи ставят под сомнение жуткие исследования своих коллег, настаивая, что часто методы анализа дают ложноположительные результаты, а стремление как можно быстрее их опубликовать без рутинных проверок часто приводит к сенсациям, в частности, в том, что касается мозга.

Около года назад ведущий научный журнал выпустил работу на тему увеличения содержания микро- и нанопластика в тканях этого органа. Это подтверждали десятки посмертных исследований, проведенных с 1997-го по 2024-й. Один из критиков назвал это шуткой. А его аргументация такая: мозг примерно на 60% состоит из жира, а он, в свою очередь, дает ложноположительный результат на полиэтилен. Возможно, их просто путают. Под сомнение попали и другие работы об обнаружении пластика во многих органах. Выходит, он снова безопасен? Нет, но паника точно преждевременна, пишет The Guardian. Никто из критикующих не отрицает факта глобального загрязнения. Пластик в нас есть, резюмируют ученые. Но реальные, точные данные о том, сколько его накопили наши бренные тела, еще предстоит получить.

