В Астрахани старейший рынок "Большие Исады" ждет масштабное обновление

В Астрахани комплексно отремонтируют один из старейших рынков России — "Большие Исады". Глава региона Игорь Бабушкин в ходе рабочего визита поручил сохранить историческое наследие, одновременно придав рынку современный и комфортный облик. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Астраханской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Астрахани старейший рынок "Большие Исады" ждет масштабная реконструкция

Фото: Администрация губернатора Астраханской области В Астрахани старейший рынок "Большие Исады" ждет масштабная реконструкция

Фото: Администрация губернатора Астраханской области

Сейчас проект находится на этапе утверждения общей концепции будущих преобразований. После этого на "Больших Исадах" благоустроят территорию, отремонтируют фасады и внутренние помещения. Господин Бабушкин отметил, что также будет упорядочена торговля. Кроме того, в планах — обустроить участок набережной реки Кутум, прилегающий к рынку.

"Большим Исадам" уже более пяти веков. Это исторический центр торговли, и наша задача — не просто привести его в порядок, а сделать по-настоящему привлекательным местом для жителей и гостей города. У рынка уникальное расположение, хорошая набережная, но состояние части территорий, включая стихийную торговлю, требует незамедлительных изменений", — подчеркнул губернатор.

В рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в прошлом году был благоустроен один из участков набережной Кутума и отремонтирована дорога по ул. Чалабяна, ведущая к рынку.

Марина Окорокова