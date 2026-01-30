В Самарской области суд рассмотрел дело в отношении вооруженной банды и ее организатора

В Самарской области суд признал виновными организатора банды и семерых ее участников по п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу), ч. 1, п. «а» ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж), ч. 3, п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), п. «а», «в», «г» ч. 2, п. «а», ч. 3 ст. 163 УКРФ (вымогательство), ч. 1 и ч. 2 ст. 209 УК РФ (создание и участие в вооруженной группе (банде), ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия) в зависимости от роли и степени участия. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия и суда, в январе 2021 года один из подсудимых организовал устойчивую вооруженную группу (банду) для грабежа, разбойных нападений и вымогательств, сопряженных с похищением и руководил ею. В деятельность банды был вовлечен 17-летний молодой человек. Участники банды приобретали и использовали огнестрельное оружие. Двое подсудимых занимали высшее положение в преступной иерархии, являясь смотрящими за городом Чапаевском и поселком Безенчук.

В апреле 2021 года правоохранительные органы пресекли деятельность сообщества. От преступных действий участников банды пострадали десять человек, которым причинен ущерб в размере 300 тыс. руб.

Суд назначил наказание виновным в виде лишения свободы сроком от 4,5 до 18 лет, с ограничением свободы на срок от 6 месяцев до 1,5 лет. Один из осужденных будет отбывать наказание в колонии особого режима, четверо — в колонии строгого режима, один - в колонии общего режима. Двоих осужденных освободили от наказания в связи с его отбытием.

Руфия Кутляева