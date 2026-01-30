Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает о том, чем примечательны представители различных видов.

От коренного австралийца — голубого пингвина ростом в 40 см — до императорского пингвина, почти догнавшего человека по габаритам: пингвиньих видов на Земле насчитывается около 20. Но все без исключения похожи на клоунов: смешные, неуклюжие и немного дураковатые, правда? А вот и нет. «Пингвин» — это звучит гордо. В воде эти птицы способны развивать скорость до 30 км/ч, они могут нырнуть за добычей на глубину в 0,5 км и выпрыгнуть из воды на пару метров вверх. Пингвины Адели дарят дамам сердца красивые камешки, очень романтично! А императорский пингвин поступает еще благороднее, подменяя свою самку в заботе о потомстве. Он греет яйцо в собственном пухе три месяца, отправив самку набираться сил и жира на подледной рыбалке. Так что «пингвин» — это, однозначно, комплимент.

Павел Шинский