Жителей Воронежской области предупредили о сильном снегопаде

Днем 31 января на севере Воронежской области ожидается «очень сильный снег». В связи с этим региональный Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявил штормовое предупреждение.

Памятник Владимиру Ленину на площади Ленина в Воронеже

Памятник Владимиру Ленину на площади Ленина в Воронеже

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Памятник Владимиру Ленину на площади Ленина в Воронеже

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Из-за непогоды в филиале ПАО «Россети Центр» — «Воронежэнерго» продолжит действовать особый режим работы. На базе филиала работает оперштаб, который обменивается информацией с территориальными подразделениями МЧС и представителями власти. По данным компании, к устранению аварий подготовлены 202 бригады, включающие 666 специалистов и 340 единиц техники. Кроме того, на балансе организации есть 32 передвижных генератора общей мощностью порядка 1,48 МВт.

По данным Гидрометцентра России, в Воронежской области сильный снегопад возможен с 6:00 31 января до 6:00 1 февраля. Также он ожидается в Липецкой (с 18:00 30 января до 21:00 31 января) и Тамбовской областях (с 18:00 30 января до 6:00 1 февраля). Из-за этого в Воронежской и Тамбовской областях 30–31 января будет действовать оранжевый уровень погодной опасности, а после — желтый. В Липецкой области объявлен только желтый уровень.

Кроме того, федеральные синоптики предупреждают жителей Белгородской, Курской и Орловской областей об аномально холодной погоде с 21:00 30 января до 9:00 1 февраля. В этих регионах будет действовать оранжевый уровень погодной опасности.

Система Гидрометцентра России включает четыре уровня: зеленый, желтый, оранжевый и красный. Первый не требует оповещений о погоде, второй предупреждает о потенциально опасных явлениях, третий — о стихийных бедствиях, наносящих ущерб, последний — о катастрофах и крупных разрушениях.

Как Воронеж встретил первый серьезный снегопад этой зимы

Скульптура «Мальчик-горнист» в парке Орленок после первого снегопада в Воронеже

Скульптура «Мальчик-горнист» в парке Орленок после первого снегопада в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Памятник Ленину и новогодняя ель на площади Ленина во время первого снегопада в Воронеже

Памятник Ленину и новогодняя ель на площади Ленина во время первого снегопада в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Проспект Революции после первого снегопада в Воронеже

Проспект Революции после первого снегопада в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Воронежский «утюжок»

Воронежский «утюжок»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Здание Дома офицеров, закрытое на время реставрации

Здание Дома офицеров, закрытое на время реставрации

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Украшения на крыше Воронежского театра кукол «Шут» имени Вольховского

Украшения на крыше Воронежского театра кукол «Шут» имени Вольховского

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Качели на проспекте Революции

Качели на проспекте Революции

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Мемориал Великой Отечественной войны и Вечный огонь на площади Победы

Мемориал Великой Отечественной войны и Вечный огонь на площади Победы

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Воронежский концертный зал

Воронежский концертный зал

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Молодые воронежцы играют в снежки после первого снегопада

Молодые воронежцы играют в снежки после первого снегопада

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Горожане играют в снежки после первого снегопада

Горожане играют в снежки после первого снегопада

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Курсант военно-учебного центра ВГУ проходит мимо памятника почтальону времен Великой Отечественной войны

Курсант военно-учебного центра ВГУ проходит мимо памятника почтальону времен Великой Отечественной войны

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Девушка на прогулке с собакой после первого снегопада в Воронеже

Девушка на прогулке с собакой после первого снегопада в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пешеходы на одной из центральных улиц после первого снегопада в Воронеже

Пешеходы на одной из центральных улиц после первого снегопада в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Витрина магазина, украшенная к Новому году

Витрина магазина, украшенная к Новому году

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Сотрудники полиции патрулируют улицу после первого снегопада в Воронеже

Сотрудники полиции патрулируют улицу после первого снегопада в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пешеход перепрыгивает снежно-грязевую лужу после первого снегопада в Воронеже

Пешеход перепрыгивает снежно-грязевую лужу после первого снегопада в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Памятник поэту Ивану Никитину

Памятник поэту Ивану Никитину

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Памятник поэту Александру Пушкину

Памятник поэту Александру Пушкину

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Памятник поэту Осипу Мандельштаму

Памятник поэту Осипу Мандельштаму

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Осенние листья на дереве после первого снегопада в Воронеже

Осенние листья на дереве после первого снегопада в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Ягоды рябины под первым снегом

Ягоды рябины под первым снегом

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Рабочие коммунальных служб очищают тротуар от снега и слякоти после первого снегопада в Воронеже

Рабочие коммунальных служб очищают тротуар от снега и слякоти после первого снегопада в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Коммунальные службы обрабатывают улицы противогололедными реагентами после первого снегопада в Воронеже

Коммунальные службы обрабатывают улицы противогололедными реагентами после первого снегопада в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Работник коммунальных служб убирает снег с проезжей части после первого снегопада в Воронеже

Работник коммунальных служб убирает снег с проезжей части после первого снегопада в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Рабочие коммунальных служб очищают тротуар от снега и слякоти после первого снегопада в Воронеже

Рабочие коммунальных служб очищают тротуар от снега и слякоти после первого снегопада в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Курьер службы доставки передвигается после первого снегопада в Воронеже

Курьер службы доставки передвигается после первого снегопада в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Курьер службы доставки передвигается после первого снегопада в Воронеже

Курьер службы доставки передвигается после первого снегопада в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Снеговик, слепленный горожанами в центре Воронежа

Снеговик, слепленный горожанами в центре Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Скульптура «Мальчик-горнист» в парке Орленок после первого снегопада в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Памятник Ленину и новогодняя ель на площади Ленина во время первого снегопада в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Проспект Революции после первого снегопада в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Воронежский «утюжок»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Здание Дома офицеров, закрытое на время реставрации

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Украшения на крыше Воронежского театра кукол «Шут» имени Вольховского

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Качели на проспекте Революции

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Мемориал Великой Отечественной войны и Вечный огонь на площади Победы

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Воронежский концертный зал

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Молодые воронежцы играют в снежки после первого снегопада

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Горожане играют в снежки после первого снегопада

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Курсант военно-учебного центра ВГУ проходит мимо памятника почтальону времен Великой Отечественной войны

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Девушка на прогулке с собакой после первого снегопада в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пешеходы на одной из центральных улиц после первого снегопада в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Витрина магазина, украшенная к Новому году

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Сотрудники полиции патрулируют улицу после первого снегопада в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пешеход перепрыгивает снежно-грязевую лужу после первого снегопада в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Памятник поэту Ивану Никитину

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Памятник поэту Александру Пушкину

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Памятник поэту Осипу Мандельштаму

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Осенние листья на дереве после первого снегопада в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Ягоды рябины под первым снегом

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Рабочие коммунальных служб очищают тротуар от снега и слякоти после первого снегопада в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Коммунальные службы обрабатывают улицы противогололедными реагентами после первого снегопада в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Работник коммунальных служб убирает снег с проезжей части после первого снегопада в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Рабочие коммунальных служб очищают тротуар от снега и слякоти после первого снегопада в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Курьер службы доставки передвигается после первого снегопада в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Курьер службы доставки передвигается после первого снегопада в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Снеговик, слепленный горожанами в центре Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Алина Морозова