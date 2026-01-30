Жителей Воронежской области предупредили о сильном снегопаде
Днем 31 января на севере Воронежской области ожидается «очень сильный снег». В связи с этим региональный Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявил штормовое предупреждение.
Памятник Владимиру Ленину на площади Ленина в Воронеже
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Из-за непогоды в филиале ПАО «Россети Центр» — «Воронежэнерго» продолжит действовать особый режим работы. На базе филиала работает оперштаб, который обменивается информацией с территориальными подразделениями МЧС и представителями власти. По данным компании, к устранению аварий подготовлены 202 бригады, включающие 666 специалистов и 340 единиц техники. Кроме того, на балансе организации есть 32 передвижных генератора общей мощностью порядка 1,48 МВт.
По данным Гидрометцентра России, в Воронежской области сильный снегопад возможен с 6:00 31 января до 6:00 1 февраля. Также он ожидается в Липецкой (с 18:00 30 января до 21:00 31 января) и Тамбовской областях (с 18:00 30 января до 6:00 1 февраля). Из-за этого в Воронежской и Тамбовской областях 30–31 января будет действовать оранжевый уровень погодной опасности, а после — желтый. В Липецкой области объявлен только желтый уровень.
Кроме того, федеральные синоптики предупреждают жителей Белгородской, Курской и Орловской областей об аномально холодной погоде с 21:00 30 января до 9:00 1 февраля. В этих регионах будет действовать оранжевый уровень погодной опасности.
Система Гидрометцентра России включает четыре уровня: зеленый, желтый, оранжевый и красный. Первый не требует оповещений о погоде, второй предупреждает о потенциально опасных явлениях, третий — о стихийных бедствиях, наносящих ущерб, последний — о катастрофах и крупных разрушениях.