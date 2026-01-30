Жителей Воронежской области предупредили о сильном снегопаде

Днем 31 января на севере Воронежской области ожидается «очень сильный снег». В связи с этим региональный Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявил штормовое предупреждение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник Владимиру Ленину на площади Ленина в Воронеже

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Памятник Владимиру Ленину на площади Ленина в Воронеже

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Из-за непогоды в филиале ПАО «Россети Центр» — «Воронежэнерго» продолжит действовать особый режим работы. На базе филиала работает оперштаб, который обменивается информацией с территориальными подразделениями МЧС и представителями власти. По данным компании, к устранению аварий подготовлены 202 бригады, включающие 666 специалистов и 340 единиц техники. Кроме того, на балансе организации есть 32 передвижных генератора общей мощностью порядка 1,48 МВт.

По данным Гидрометцентра России, в Воронежской области сильный снегопад возможен с 6:00 31 января до 6:00 1 февраля. Также он ожидается в Липецкой (с 18:00 30 января до 21:00 31 января) и Тамбовской областях (с 18:00 30 января до 6:00 1 февраля). Из-за этого в Воронежской и Тамбовской областях 30–31 января будет действовать оранжевый уровень погодной опасности, а после — желтый. В Липецкой области объявлен только желтый уровень.

Кроме того, федеральные синоптики предупреждают жителей Белгородской, Курской и Орловской областей об аномально холодной погоде с 21:00 30 января до 9:00 1 февраля. В этих регионах будет действовать оранжевый уровень погодной опасности.

Система Гидрометцентра России включает четыре уровня: зеленый, желтый, оранжевый и красный. Первый не требует оповещений о погоде, второй предупреждает о потенциально опасных явлениях, третий — о стихийных бедствиях, наносящих ущерб, последний — о катастрофах и крупных разрушениях.

Фотогалерея Как Воронеж встретил первый серьезный снегопад этой зимы Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Скульптура «Мальчик-горнист» в парке Орленок после первого снегопада в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Памятник Ленину и новогодняя ель на площади Ленина во время первого снегопада в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Проспект Революции после первого снегопада в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Воронежский «утюжок» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Здание Дома офицеров, закрытое на время реставрации Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Украшения на крыше Воронежского театра кукол «Шут» имени Вольховского Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Качели на проспекте Революции Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Мемориал Великой Отечественной войны и Вечный огонь на площади Победы Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Воронежский концертный зал Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Молодые воронежцы играют в снежки после первого снегопада Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Горожане играют в снежки после первого снегопада Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Курсант военно-учебного центра ВГУ проходит мимо памятника почтальону времен Великой Отечественной войны Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Девушка на прогулке с собакой после первого снегопада в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Пешеходы на одной из центральных улиц после первого снегопада в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Витрина магазина, украшенная к Новому году Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Сотрудники полиции патрулируют улицу после первого снегопада в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Пешеход перепрыгивает снежно-грязевую лужу после первого снегопада в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Памятник поэту Ивану Никитину Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Памятник поэту Александру Пушкину Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Памятник поэту Осипу Мандельштаму Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Осенние листья на дереве после первого снегопада в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Ягоды рябины под первым снегом Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Рабочие коммунальных служб очищают тротуар от снега и слякоти после первого снегопада в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Коммунальные службы обрабатывают улицы противогололедными реагентами после первого снегопада в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Работник коммунальных служб убирает снег с проезжей части после первого снегопада в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Рабочие коммунальных служб очищают тротуар от снега и слякоти после первого снегопада в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Курьер службы доставки передвигается после первого снегопада в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Курьер службы доставки передвигается после первого снегопада в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Снеговик, слепленный горожанами в центре Воронежа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Следующая фотография 1 / 29 Скульптура «Мальчик-горнист» в парке Орленок после первого снегопада в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Памятник Ленину и новогодняя ель на площади Ленина во время первого снегопада в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Проспект Революции после первого снегопада в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Воронежский «утюжок» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Здание Дома офицеров, закрытое на время реставрации Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Украшения на крыше Воронежского театра кукол «Шут» имени Вольховского Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Качели на проспекте Революции Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Мемориал Великой Отечественной войны и Вечный огонь на площади Победы Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Воронежский концертный зал Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Молодые воронежцы играют в снежки после первого снегопада Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Горожане играют в снежки после первого снегопада Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Курсант военно-учебного центра ВГУ проходит мимо памятника почтальону времен Великой Отечественной войны Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Девушка на прогулке с собакой после первого снегопада в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Пешеходы на одной из центральных улиц после первого снегопада в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Витрина магазина, украшенная к Новому году Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Сотрудники полиции патрулируют улицу после первого снегопада в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Пешеход перепрыгивает снежно-грязевую лужу после первого снегопада в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Памятник поэту Ивану Никитину Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Памятник поэту Александру Пушкину Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Памятник поэту Осипу Мандельштаму Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Осенние листья на дереве после первого снегопада в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Ягоды рябины под первым снегом Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Рабочие коммунальных служб очищают тротуар от снега и слякоти после первого снегопада в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Коммунальные службы обрабатывают улицы противогололедными реагентами после первого снегопада в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Работник коммунальных служб убирает снег с проезжей части после первого снегопада в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Рабочие коммунальных служб очищают тротуар от снега и слякоти после первого снегопада в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Курьер службы доставки передвигается после первого снегопада в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Курьер службы доставки передвигается после первого снегопада в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Снеговик, слепленный горожанами в центре Воронежа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Смотреть

Алина Морозова