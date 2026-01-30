Суд обязал жителя Альметьевска выплатить 300 тысяч рублей за свалку
Якшур-Бодьинский районный суд Удмуртии обязал собственника участка в Альметьевске выплатить 300 тыс. руб. за несанкционированное складирование отходов на улице Первомайской.
Суд обязал жителя Альметьевска выплатить 300 тысяч рублей за свалку
Фото: Пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан
Площадь свалки составила 366 кв.м, а экологический ущерб почве специалисты оценили в 306 тыс. руб.
Нарушитель не исполнил требования инспекторов по ликвидации свалки, поэтому Министерство экологии Татарстана подало иск в Верховный суд республики. Материалы передали по месту регистрации нарушителя, и суд Удмуртии удовлетворил требования экологов.