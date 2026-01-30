Нижегородского фермера обвинили в мошенничестве с бюджетной субсидией

Нижегородский райсуд рассмотрит уголовное дело об особо крупном мошенничестве с субсидией федерального бюджета в отношении фермера. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

По фабуле дела обвиняемый получил господдержку на мелиорацию 239 га сельхозугодий в 2023 году, чтобы вернуть земли в сельскохозяйственный оборот. Он нанял подрядчиков и по фиктивным документам завысил стоимость работ в четыре раза — до 18,7 млн руб. Эти средства фермер перевел подрядчику, а минсельхоз начислил ему 17,2 млн руб. субсидии.

При этом по закону обвиняемый мог получить только половину от реально потраченных средств, отметили в прокуратуре. Ущерб от его действий следствие оценило в 6,3 млн руб.

Владимир Зубарев