Прокуратура добилась ремонта ярославских ж/д переездов

Транспортная прокуратура добилась ремонта на железнодорожных переездов в Ярославле. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В прокуратуре сообщили, что на двух железнодорожных переездах непассажирской станции Ярославль-Пристань (находится в Дядьково), а также на переходе станции Которосль были повреждения дорожного покрытия и скопления старогодних шпал. Также частично отсутствовали сигнальные столбики и разметка.

«Прокуратура внесла представление начальнику Ярославской дистанции пути. В результате вмешательства надзора нарушения устранены»,— сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.