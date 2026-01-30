Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прокуратура добилась ремонта ярославских ж/д переездов

Транспортная прокуратура добилась ремонта на железнодорожных переездов в Ярославле. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

В прокуратуре сообщили, что на двух железнодорожных переездах непассажирской станции Ярославль-Пристань (находится в Дядьково), а также на переходе станции Которосль были повреждения дорожного покрытия и скопления старогодних шпал. Также частично отсутствовали сигнальные столбики и разметка.

«Прокуратура внесла представление начальнику Ярославской дистанции пути. В результате вмешательства надзора нарушения устранены»,— сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Новости компаний Все