Прокуратура добилась ремонта ярославских ж/д переездов
Транспортная прокуратура добилась ремонта на железнодорожных переездов в Ярославле. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
В прокуратуре сообщили, что на двух железнодорожных переездах непассажирской станции Ярославль-Пристань (находится в Дядьково), а также на переходе станции Которосль были повреждения дорожного покрытия и скопления старогодних шпал. Также частично отсутствовали сигнальные столбики и разметка.
«Прокуратура внесла представление начальнику Ярославской дистанции пути. В результате вмешательства надзора нарушения устранены»,— сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.