Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, как меняются предпочтения аудитории и на каких площадках у блогеров больше перспектив.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Год видео и поиска новых форматов. В классических соцсетях наблюдается насыщение аудитории контентом. Основные тренды привела в своем исследовании компания Metricool, которая изучила почти 40 млн записей с более чем 1 млн профилей. Пока охваты традиционных постов падают из-за перекормленных алгоритмов, растет интерес к ежедневным историям, особенно там, где этот формат непрофильный. В YouTube, например, авторы публикуют контент в Shorts на 524% чаще, чем в TikTok. Формат видео растет и в микроблогах, где люди традиционно делятся короткими текстовыми репликами.

Платформы с короткими роликами как основным контентом наблюдают снижение просмотров. На первый план выходят так называемые карусели: они размещаются редко, зато удерживают внимание. Некоторые блогеры шутят, что люди снова полюбили читать. Еще один заметный игрок — LinkedIn. Профессиональная сеть за год прибавила 108% аккаунтов, хотя конкуренция за зрителя и там влияет на охваты. Интересуют пользователя не видео, а как раз тоже серии фотографий. Личные профили лучше вовлекают, а страницы компаний неожиданно получили больше репостов и лайков в 2025 году.

Говорят, что LinkedIn сейчас, как YouTube 10 лет назад, можно начать с нуля и быстро вырасти, поняв алгоритмы. Главное преимущество площадки — качественная аудитория. Там не нужно гнаться за трендами, в отличие от TikTok. Ценится опыт, экспертное мнение, примеры из профессиональной жизни. Всего несколько сильных публикаций на площадке могут принести клиента, новую работу или партнерство. В России, правда, своя специфика, и если нужно взаимодействовать с местной креативной средой, то придется диверсифицировать усилия. Например, можно завести профиль в соцсети «Сетка», которую развивает платформа по поиску работы, и параллельно публиковать свои посты в Telegram-канале.

Яна Лубнина