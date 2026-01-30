В Тольятти предприятие оштрафовали из-за отсутствия индивидуальной защиты у работников

В Тольятти на предприятии, занимающемся производством изделий из бетона, выявили нарушение трудового законодательства. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прокуратура Автозаводского района установила, что 15 работников предприятия не обеспечены средствами индивидуальной защиты. Руководителю организации внесли представление, возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ (необеспечение работников средствами индивидуальной защиты).

Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности, предприятие оштрафовано на 130 тыс. руб. После вмешательства надзорного ведомства, работников обеспечили всеми средствами индивидуальной защиты.

Руфия Кутляева