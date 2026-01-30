Шадринца будут судить за убийство ветерана Великой Отечественной войны

Следственные органы Курганской области завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Шадринска. Его обвиняют в убийстве ветерана Великой Отечественной войны, совершенное в 2009 году, разбое, покушении на убийство и незаконном приобретении госнаград СССР (пп. «в», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ, ст. 324 УК РФ, ч. 3 ст. 30, пп. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, в начале июня 2009 года в селе Чаши Каргапольского округа житель региона пришел к пожилой сельчанке домой, чтобы занять денег. Когда она отказала, он убил ветерана и несколько раз ударил ее сына-инвалида ножом и взятым на месте металлическим предметом. Осмотрев дом, злоумышленник похитил найденные 14 тыс. руб. и ордена Отечественной войны второй степени, полученные ветераном и ее супругом. Посчитав, что от нанесенных травм сын погибшей тоже скончается, он скрылся с места преступления, считает СК. Вскоре социальный работник обнаружил тело сельчанки и ее сына. Но состояние здоровья родственника погибшей, осложненное травмами, не позволило его допросить и установить убийцу. Уголовное дело приостановили.

В 2025 году материалы дела вновь изучили и исследовали улики. На предмете, который злоумышленник использовал как оружие, нашли ДНК. Выяснилось, что оно принадлежит 39-летнему жителю Шадринска. Кроме того, нашли свидетелей, опознавших его как преступника. Задержали подозреваемого 2 декабря. Сейчас он находится в СИЗО. Вскоре материалы уголовного дела направят в суд.

Виталина Ярховска