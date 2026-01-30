Потребление цемента в Сибири в январе 2026 года сократилось на 42%

По итогам первых 20 дней января 2026 года потребление цемента в Сибирском федеральном округе резко сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2025-го — на 42,6%. В целом по России показатель оказался ниже на 23,1%, сообщила «РИА Недвижимость» исполнительный директор объединения «Союзцемент» Дарья Мартынкина.

«Падение спроса зафиксировано во всех федеральных округах, однако его глубина существенно различается по регионам. В Центральном федеральном округе снижение составило 16,2%, в Северо-Западном – 17,9%», — рассказала Дарья Мартынкина.

В числе причин негативной динамики в организации называют спад строительной активности, прежде всего в жилищном секторе. В прошлом году, по данным «Союзцемента», потребление цемента в России сократилось по сравнению с предыдущим годом на 9% – до 60,6 млн т.

Ранее в холдинге «Сибирский цемент» озвучили прогноз по итогам 2025 года, согласно которому объем реализации цемента компанией может быть снижен на 16% до 4,6 млн т. В 2024 году предприятием реализовано около 5,5 млн т цемента. В 2026 году аналитики «Сибцема» не исключают падения объемов продаж еще на 10%.

Лолита Белова