«ТНС энерго НН» проиграло спор с бывшим директором на 785 млн рублей

Арбитражный суд Волго-Вятского округа отказал в кассационной жалобе ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород», которое оспаривало освобождение бывшего директора Василия Ситдикова от обязательств перед компанией на 785,6 млн руб. Бывший работник давно проживает за рубежом, а компания ранее возложила на него погашенную налоговую задолженность за 2016 год.

Как рассказала его представитель Екатерина Огородова из юрфирмы «Войнов, Маслов и партнеры», суды решили, что Василий Ситдиков не виноват, а в его действиях не было умысла или грубой неосторожности. Декларации, на основании которых с ПАО «ТНС энерго НН» взыскали крупную налоговую недоимку, он подписал с одобрения совета директоров, общего собрания акционеров и управляющей компании ГК «ТНС энерго». «Кроме того, суды согласились с отсутствием недобросовестности в действиях должника, поскольку ”ТНС энерго НН” само подписало с ним мировые соглашения, направленные на погашение долга, а после задержания бенефициаров (Дмитрия Аржанова и членов совета директоров группы – Ъ) избрало пассивную позицию», — пояснила Екатерина Огородова. Теперь, поскольку финансовая ответственность снята, в Нижнем Новгороде, вероятно, прекратят дело о банкротстве Василия Ситдикова.

Он возвращаться в Россию пока не планирует и считает подоплекой старого конфликта желание бывшего партнера Дмитрия Аржанова отобрать его долю в компании «Редитекс», которая управляла сельхозпредприятиями. Арестованного в 2020 году акционера Дмитрия Аржанова и бывших управленцев «ТНС энерго» сейчас судят в Москве по обвинению в хищении 14,5 млрд руб. у «Россетей» за счет частичной неоплаты поставок электроэнергии в двух регионах.

Иван Сергеев