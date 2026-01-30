Композитор Рыбников заключил соглашение с Apple Music о размещении своей музыки

Российский композитор Алексей Рыбников добился мирового соглашения с музыкальной платформой Apple Music о правах на его треки. Временный запрет на скачивание более 200 его композиций из-за судебного спора господин Рыбников опроверг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Композитор Алексей Рыбников

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Композитор Алексей Рыбников

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Ранее судебный процесс был связан с тем, что права на всю мою музыку были "бесхозными", а теперь правами управляет Первое музыкальное издательство,— рассказал РБК композитор.— И оно сейчас упорядочивает использование прав на мою музыку».

Ранее ТАСС писал, что Мосгорсуд наложил обеспечительный запрет на скачивание и распространение песни «Бу-ра-ти-но» и еще 247 композиций через приложение Apple Music по иску Алексея Рыбникова. Среди попавших под запрет песен агентство указывало «Вертолет» из фильма «Шла собака по роялю», «Картины» из фильма «Серафим Полубес и другие жители Земли», «Сокровища Флинта» из картины «Остров сокровищ», «Лестница в небо» из фильма «Тот самый Мюнхгаузен» и другие.

26 января Алексей Рыбников заключил подобное соглашение с «ВКонтакте». Ранее он требовал от соцсети удалить 267 своих музыкальных произведений. В решении Мосгорсуда уточняется, что композитор признает «размещение спорных треков иным лицом», а соцсеть в этом случае выступает только в качестве посредника.

Алексей Рыбников — советский и российский композитор. Самая известная его работа — рок-опера «Юнона» и «Авось», в которую входят песни «Я тебя никогда не забуду», «Аллилуйя любви» и «Белый шиповник». Еще одна знаковая работа — рок-опера «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» (композиции «Баллада о грешнике» и «Песня о Звезде»).