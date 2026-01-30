Причины взрыва бытового газа в Чердаклах Ульяновской области выясняет СУ СКР

По факту взрыва бытового газа в многоквартирном доме №8 на ул. Центральной райцентра Чердаклы организована доследственная проверка, сообщило в пятницу следственное управление СКР по Ульяновской области.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в 12:10 на пуль дежурного поступило сообщение о возникновении пожара в двухэтажном многоквартирном доме на улице Центральной в Чердаклах. До приезда пожарно-спасательных подразделений произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате происшествия частично разрушилась ненесущая стена в коридоре, перегородки на кухне. Пострадали мужчина и женщина (оба — 1969 года рождения), их госпитализировали.

В СУ СКР отмечают, что следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства происшествия, в ходе проверки предстоит установить причины инцидента, дать оценку безопасности использования газового оборудования.

В свою очередь проверку по факту взрыва газа организовала прокуратура Ульяновской области. Ведомство отмечает, что в ходе проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц специализированной организации по обслуживанию внутридомового газового оборудования, а также контролирующих органов на предмет своевременности анализа соблюдения требований техники безопасности и обеспечения правильной эксплуатации соответствующей коммунальной инфраструктуры. Для координации деятельности правоохранительных органов и спецслужб на место происшествия выехал заместитель прокурора Чердаклинского района Николай Матвеев.

Андрей Васильев, Ульяновск