В Башкирии закрыли движение грузовиков на участках двух дорог

С 15:30 в Башкирии запретили проезд грузовиков и пассажирского транспорта на участках дорог Дюртюли – Нефтекамск (с 0 км по 39 км в Дюртюлинском и Краснокамском районах) и Дюртюли – Бураево (с 0 км по 27 км в Дюртюлинском районе).

Как сообщает госкомитет республики по ЧС, ограничения введены из-за неблагоприятных погодных условий.

Движение планируют возобновить в 21:00.

Ранее в Башкирии ограничили движения грузового и пассажирского транспорта на семи автотрассах.

Майя Иванова