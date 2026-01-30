Около 4 кг амфетамина изъяли при обыске у задержанного сбытчика в Петербурге

Полиция в ходе расследования уголовного дела о сбыте наркотиков изъяла крупную партию амфетамина у ранее задержанного 36-летнего местного жителя, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Петербуржца задержали в декабре на 9-й линии Васильевского острова. В ходе досмотра у него изъяли около двух граммов синтетического вещества.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Спустя некоторое время полицейские отправились домой к задержанному на 12-ю линию В.О. В квартире обнаружили и изъяли 3,9 кг амфетамина, что указывает на возможную причастность задержанного к сбыту наркотика. Ранее избранная в отношении фигуранта мера пресечения в виде содержания под стражей остается без изменения. Дальнейшее расследование продолжается.

Андрей Маркелов