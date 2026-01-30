«Пикник», «Алладин», «Бунт невесток» и «Комментируй это»

В ближайшую неделю в Уфе выступят группа «Пикнинк», рэпер Нигатив и Ирек Нугуманов. В театрах можно будет посмотреть «Бунт невесток», «Фабричная девчонка», «Алладин» и «Сельсовет, Враль и Адвокат». Любителей спорта ждут на играх «Салавата Юлаева» и «Динамо-2 Уфа». В кинотеатрах четыре кинопремьеры: «Комментируй это», «Гренландия 2: Миграция», «Чарли Чудо-пес» и «Золотой дубль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Концерты

Завтра, 31 января, в «Огнях Уфы» состоится «Чак-чак дискотека». В программе – хиты татарской и башкирской эстрады, конкурсы, розыгрыши и знакомства. Заводить гостей мероприятия будут Baby Ti и Дамир Саетов. Организаторы обещают большой хоровод и караоке, браслеты для тех, кто открыт к знакомствам и «медляки».

5 февраля в ресторане «Максимилианс» выступит Нигатив. Нигатив — российский рэпер, бывший участник группы «Триада». Его называют автором лучших клипов в русском рэпе, а музыку — «интеллигентным рэпом с душой». В программе как сольные хиты исполнителя, так и полюбившиеся годами треки группы «Триада».

5 и 6 февраля в ГКЗ «Башкортостан» пройдет концерт группы «Пикник». Музыканты приедут в Уфу в рамках «Юбилейного тура»: в этом году «Пикнику» исполнятся 45 лет, а их знаковому альбому «Египтянин» — 25 лет. Помимо популярных песен коллектива зрителям обещают уникальные лазерные технологии, фантастические персонажи и необычный видеоряд.

6 февраля на сцену Башгосфилармонии выйдет Ирек Нугуманов. В его репертуаре — башкиро-татарские ретро-хиты 70-80-90-х годов. За все время Ирек Нугуманов включил в свой репертуар около сотни песен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Спектакли

1 февраля на сцене Башкирского драматического театра ожидается «Бунт невесток». Фарман биби – заботливая мать, милейшая бабушка и огненная свекровь в одном флаконе. Есть у нее семь сыновей и шесть невесток, беспрекословно выполняющих каждое ее поручение, так как все они живут под одной крышей. Седьмой невестке хочется «перезагрузить» свекровь, чтобы большой дом закружился в вихре счастья и свободы. Зреет бунт!

Показ спектакля «Фабричная девчонка» по пьесе драматурга Александра Володина состоится в Русской драме 3 февраля. Небольшая комнатка в рабочем общежитии. Молодые, непохожие друг на друга девчонки, каждая по-своему ищет в жизни счастье. Для кого-то оно в удачном замужестве, для кого-то в переезде за границу. Непокорная Женька Шульженко, вопреки всему идущая против течения, отстаивает свою правду и право быть собой. В ролях: Анна Бурмистрова, Татьяна Григорьева, Андрей Поведский, Лариса Капустина, Татьяна Ахроменко и другие.

4 февраля в Доме актера имени Юсуповой покажут спектакль «Тетки». Сюжет таков: две сестры пенсионного возраста живут вместе в старинном красивом доме, который достался им в наследство. Дом не простой, а имеющий историческую ценность. Он расположен в самом центре города, поэтому заполучить его пытаются местные чиновники, которые хотят под предлогом программы ветхого жилья выселить бабушек на окраину города, а особняк продать. В ролях: Ольга Лопухова, Татьяна Марадудина, Олег Шумилов, Павел Бельков-Манин, Руслан Катеринчук и другие.

Спектакль «Алладин» можно будет увидеть 4 февраля в Молодежном театре. Все было спокойно в сказочном Багдаде. Пока бедный молодой парень не влюбился в прекрасную принцессу Будур и не нашел волшебную лампу. После многих приключений всемогущий Джин помогает Аладдину осуществить его заветную мечту. Зрителей ждет настоящая восточная сказка, с ее тайнами и загадками, с утонченностью и экзотической красотой, с волшебством и чудесными превращениям. В ролях: Нагим Нургалин, Ильгиз Тагиров, Радмир Абдуллин, Ильсур Хабиров, Ильнур Лукманов и другие.

Увидеть «Старый дом» можно будет 5 февраля, придя в Русский драматический театр. «Старый дом» драматург Алексей Казанцев написал в 1976 году. Более семидесяти театров взяли ее в репертуар.

В гуще московских двориков, укрытый тенью больших деревьев, стоит старый дом. Говорят, по его лестницам когда-то ходит сам Лев Толстой. Середина шестидесятых. Весна. На крохотной кухоньке по утрам встречаются соседи. У каждого — своя жизнь, свой характер, свои принципы. А на чердаке этого дома, скрываясь от придирчивых и любопытных взглядов, вечерами ждут друг друга совсем юные Олег и Саша. И впереди у них, кажется, должна быть, светлая, полная планов и надежд жизнь.

6 февраля в Молодежном театре покажут спектакль «Сельсовет, Враль и Адвокат». Спектакль о судьбе трех друзей, поборников добра и справедливости, о дружбе, пронесенной сквозь года, о правильно и честно прожитой жизни. Эту жизнь они прожили защищая друг друга, свои семьи, своих односельчан перед любыми обвинениями. За что и получили прозвища Адвоката, Враля и Сельсовета. Жизнь Кашфуллы, Курбангали и Нурислама тесным образом переплетена не только с судьбами соседей, но и со всем, что происходило в стране. В ролях: Гульшат Гайсина, Ильгиз Тагиров, Ильсур Хабиров, Рамзиль Сальманов и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Спорт

Завтра, 31 января, уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» встретится на льду «Уфа-Арены» с «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Уфимцы, которые занимают шестое место в Восточной конференции, попытаются обыграть соперников, которые находятся на четвертом месте на Западе.

2 февраля «юлаевцы» выйдут на лед против нижнекамского «Нефтехимика». Встреча также пройдет на «Уфа-Арене».

Любителей баскетбола ждут 2 и 3 февраля в спорткомплексе «Динамо». Тут состоится встреча команд «Динамо 2 — Уфа» и брянской «Десны».

6 и 7 февраля уфимские «динамовцы» сыграют с командой «Русичи» из Курска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Александр Петров

Фото: Геннадий Авраменко Актер Александр Петров

Фото: Геннадий Авраменко

Кино

В кинотеатрах Уфы состоятся четыре кинопремьеры.

Комедия «Комментируй это». Катя и Иван на грани развода. Они соглашаются поучаствовать в необычной семейной терапии: месяц с ними будет жить Комментатор — человек, проговаривающий все их мысли и чувства. В ролях: Александр Петров, Юлия Хлынина, Тихон Жизневский, Ирина Горбачева, Егор Корешков м другие.

Боевик «Гренландия 2: Миграция». Отголоски катастрофы, которая обрушилась на Землю пять лет назад, нависли над человечеством. Оставаться в Гренландии больше нельзя: тем немногим, кто сумел выжить, угрожает постоянный шквал осколков астероида. Человечество, а точнее то, что от него осталось, должно совершить самую важную и опасную миграцию в истории. Людям придётся искать новое убежище. В ролях: Джерард Батлер, Морена Баккарин, Ти Джэй Дженкенс, Тронд Фауса Аурвааг м другие.

Мультфильм «Чарли Чудо-пес». Девятилетний Дэнни и его пес Чарли, получивший суперспособности после похищения инопланетянами, пытаются помешать соседскому коту Падди осуществить злодейский план по захвату мира.

Драма «Золотой дубль». Легендарный спартаковец Никита Симонян становится тренером ереванского «Арарата» и ставит перед собой невыполнимую задачу: нацеливается на «золотой дубль» — медаль чемпионата и победу в Кубке СССР — но команда не принимает нового тренера, а главный противник готов на все ради победы. В ролях: Егор Бероев, Ксения Алферова, Софья Донианц, Сергей Шакуров, Сергей Газаров и другие.

5 февраля в «Артерии» в рамках кинолектория состоится показ фильма «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф». После просмотра зрители смогут обсудить увиденное вместе с кинокритиком Сергеем Бархатовым.