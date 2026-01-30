Нижегородское УФАС возбудило дело из-за рекламы на опорах для дорожных знаков

Управление ФАС РФ (УФАС) возбудило дело о нарушении закона «О рекламе», ответчиком по которому проходит ООО «Русзнак НН». По данным УФАС, дело связано с размещением рекламы на опорах, предназначенных для дорожных знаков.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ответчик разметил на этих опорах таблички, указывающие путь к ритуальным конторам, медицинским центрам, магазинам, автосалонам и другим коммерческим предприятиям. По закону размещение такой информации на опорах для дорожных знаков не допускается.

Рассмотрение дела в УФАС назначено на 16 февраля.

Андрей Репин