Нижегородское УФАС возбудило дело из-за рекламы на опорах для дорожных знаков
Управление ФАС РФ (УФАС) возбудило дело о нарушении закона «О рекламе», ответчиком по которому проходит ООО «Русзнак НН». По данным УФАС, дело связано с размещением рекламы на опорах, предназначенных для дорожных знаков.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Ответчик разметил на этих опорах таблички, указывающие путь к ритуальным конторам, медицинским центрам, магазинам, автосалонам и другим коммерческим предприятиям. По закону размещение такой информации на опорах для дорожных знаков не допускается.
Рассмотрение дела в УФАС назначено на 16 февраля.