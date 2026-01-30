Размер краевой субсидии «Амкару» останется на уровне прошлого сезона

В 2026 году краевая субсидия футбольного клуба «Амкар» достигнет 76,5 млн руб., как и в прошлом году. Об этом на встрече с болельщиками рассказал президент клуба Дмитрий Мартынов, сообщает пресс-служба «Амкара». Сам клуб планирует обеспечить 30–40% бюджета за счет собственных доходов, включая помощь спонсоров, продажу клубной атрибутики и билетов на матчи, а также за счет успешного выступления в Кубке России.

«Оставшуюся часть бюджета, по договоренности с органами власти, обеспечит наш главный партнер — “Пермэнергосбыт”»,— добавил господин Мартынов. Он отметил также, что этого объема финансирования достаточно для участия в предстоящем сезоне с учетом увеличения количества матчей и роста логистических расходов команды.