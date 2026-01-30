В Челябинске запускают временный автобус из-за ремонта моста через реку Миасс

С 1 февраля в Челябинске запускают временный автобусный маршрут №16 ЧМК — Першино. Он будет работать, пока не завершится капитальный ремонт моста через реку Миасс, сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».

Автобусы в прямом направлении будут следовать через улицы Черкасская и Пети Калмыкова, шоссе Металлургов, улицы Румянцева, Богдана Хмельницкого, Сталеваров и 60-летия Октября. В обратном направлении транспорт будет курсировать через улицы 60-летия Октября, Сталеваров, Богдана Хмельницкого, Румянцева, Дружбы, Обухова, шоссе Металлургов и улицу Черкасская.

Планируется вывести на линию два автобуса малого класса с интервалом 25 минут. Первый рейс от Першино стартует в 6:08, от ЧМК — в 6:38; последний рейс от Першино — в 19:37, от ЧМК — в 19:17.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, капитальным ремонтом путепровода на улице Черкасская занимается уфимская компания «Уралмостострой». Смонтировать объект необходимо до середины августа 2027 года.

Виталина Ярховска