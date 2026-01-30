Количество избирателей в Прикамье составляет почти 2 млн человек

Количество избирателей, зарегистрированных в Пермском крае по состоянию на 1 января 2026 года, составило 1 967 549 человек. Об этом сообщает пресс-служба крайизбиркома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба губернатора пермского края Фото: пресс-служба губернатора пермского края

По данным крайизбиркома, в городе Перми зарегистрировано 773 035 избирателей. Среди других территорий края лидирующую позицию по количеству избирателей занимают Березники с численностью 114 581 человек, за ними следуют Пермский округ, где зарегистрировано 105 133 избирателя, и Кунгурский округ с 78 092 избирателями.

Наименьшее количество избирателей зарегистрировано в Косинском муниципальном округе — 5105 человек, в ЗАТО Звездный — 5159 человек, и в Юрлинском округе — 7041 человек.