«Мелания» приходит в кино

Документальный фильм о первой леди США выходит в мировой прокат. Лента «Мелания» рассказывает о 20 днях ее жизни перед второй инаугурацией Дональда Трампа. В соцсетях картине предрекают и провальные сборы, и номинации на «Золотую малину». Важен ли в таком проекте актерский талант? И сколько Мелания Трамп заработает на своем образе? Разбиралась Юлия Савина.

Мелания создает с модельером наряд для инаугурации, на фирменных шпильках поднимается по трапу самолета и настолько занята, что не успевает посмотреть выступление мужа, о чем сообщает ему по телефону. Трейлер документалки о миссис Трамп должен побудить людей заплатить за сеанс $14, однако в нынешних условиях это нелегко, подчеркнула кино- и телепродюсер Наталья Рогаль: «Более молодой аудитории, которая чаще всего и ходит в кино, уже сложно угодить. Ведь есть множество самых разных популярных артистов, причем речь уже не о певцах или актерах, а тех же тиктокерах и других медийных личностях. Я даже не представляю, как их затягивать в кинотеатры смотреть именно байопик. В целом это достаточно сложный жанр, и здесь большую роль играет, наверное, режиссер, который снимает картину».

Дональд Трамп продвигает фильм о своей жене в соцсети Илона Маска фразами «Вы должны это видеть» и «Билеты быстро заканчиваются». В ответ пользователи выкладывают скриншоты залов с полностью нераспроданными креслами. В свою очередь, компания Amazon, которая выкупила права на создание фильма за $40 млн, запускает его сразу в 1,5 тыс. кинотеатрах по всей стране. Однако даже провал в прокате не означает, что это кино не окупится, отметил аналитик мирового и российского кинопроката Сергей Лавров: «Прогноз в данном случае неутешительный. В кинотеатрах он соберет за первый уикенд в Америке от $3 млн до $5 млн. Итоговая касса в США вряд ли превысит $10-12 млн. В мире фильм, может быть, принесет около $5 млн. Но это нисколько не говорит о его провале, потому что, скорее всего, его все посмотрят на стримингах и других платформах. А там сумма может варьироваться, речь пойдет о $35-40 млн, а то и о $50 млн. Плюс телевидение, в том числе региональное. Гонорар у Мелании Трамп, конечно, очень высокий. Но учтите, что она из этих $28 млн получит в лучшем случае $14-15 млн., потому что налоги на такой доход очень высокие».

Кроме этой суммы, первая леди, вероятно, сможет еще заработать. Мерч, который блестяще делает ее супруг, наверняка будет выпускаться независимо от Amazon, считает партнер юридической фирмы BGP Litigation Александра Курдюмова: «Мелания Amazon дает право на образ. В Америке это регулируется очень особенным образом в сравнении со всеми другими странами. В Калифорнии, например, можно лицензировать свое право на образ. Если говорить по общей практике, то, как правило, лицензию выдают для использования в конкретном фильме или конкретной компьютерной игре, то есть это не исключительное право: на игру — одно, на фильм — другое, на какое-то шоу — третье».

Пользователи соцсетей соревнуются в едких комментариях относительно актерского таланта первой леди, прочат ей номинацию на «Золотую малину» и гадают, что же предпримет Дональд, если Мелания не получит «Оскар». Однако для семьи президента этот фильм — просто бизнес, считает кино- и телепродюсер Наталья Рогаль: «Я не сильно верю в художественную ценность ленты и вообще в то, что это имеет отношение к киноискусству.

Это чистый маркетинг, который может себе позволить первая леди».

На продвижение фильма Amazon потратил $35 млн. Фильм рекламируют на билбордах, станциях метро и стадионах. При этом критики считают, что все старания перечеркивает тот факт, что в режиссерах числится обвиненный в харассменте Бретт Ратнер, а, по данным журнала Rolling Stone, примерно 2/3 съемочной группы, которая работала над фильмом, попросили не упоминать их имена в титрах.

Юлия Савина